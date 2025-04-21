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Öğrenciler 23 Nisan'da Atatürk Köşkü'nü Ücretsiz Gezebilecek

Öğrenciler 23 Nisan'da Atatürk Köşkü'nü Ücretsiz Gezebilecek
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Atatürk Köşkü'nü ücretsiz gezebileceğini duyurdu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk ve ortaokul öğrencilerinin Atatürk Köşkü'nü ücretsiz gezebileceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bayram kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde etkinlik düzenleneceği ifade edildi.

Açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'u ziyaretinde üç kez konakladığı tarihi köşkü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 23 Nisan Çarşamba günü ücretsiz gezebileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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