Öğrenciler 19 Mayıs Bayramı'nda Tutuklu Arkadaşlarına Seslendi

Öğrenciler 19 Mayıs Bayramı'nda Tutuklu Arkadaşlarına Seslendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tutuklu arkadaşları için özgürlük talep etti. Öğrenciler, baskılar altında bayramı kutlayamadıklarını belirtti.

(İSTANBUL)- Birçok farklı üniversiteden öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir araya gelerek, 19 Mart ve Boğaziçi protestolarında tutuklanan arkadaşları için seslerini yükseltti. Öğrenciler, "19 Mayıs'ı biz öğrenciler de bir bayram havasında kutlamak isterdik ama maalesef ki kutlayamıyoruz. Hala sıra arkadaşlarımızın içeride özgürlükleri hukuksuzca gasp edilmişken bütün arkadaşlarımıza sesleniyoruz: Bugün neyin bayramını kutlayacağız?" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelen gençler, 19 Mart protestolarından bu yana tutuklu bulunan arkadaşları için seslendi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Nurettin Yıldız" protestolarında tutuklanan arkadaşlarından gelen mektupları da okuyan gençler, "Vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Üniversite öğrencisi Murat Can Kaya, "AKP, iktidarının sürdürülmesine ilişkin hesaplar yaparken gençlik bunun karşısında memleketin sokaklarını mücadele alanlarına, eylem alanlarına çevirdi. Bu iki ay boyunca binlerce arkadaşımız demokratik haklarını kullandıkları için gözaltına alındı. Beyazıt'ta birlikteyken karşımıza dikilen barikatları aştık. Bugün burada gençliğin özgürlük mücadelesi var. Konya'dan Edirne'ye İstanbul'dan Ankara'ya özgürlük mücadelesini yükselten, tutuklanan arkadaşlarımızı buradan selamlıyorum." dedi.

"19 Mayıs'ı bir bayram havasında kutlamak isterdik ama maalesef ki kutlayamıyoruz"

Ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Necati Siyahhan öğrenciler adına söz alarak şunları söyledi:

"Burada tekrardan söylemek isteriz! 19 Mayıs'ı biz öğrenciler de bir bayram havasında kutlamak isterdik ama maalesef ki kutlayamıyoruz. Bu bütün baskılar, yıldırılar sonucu YÖK denen kurumun kendi tahakkümü uğruna giriştiği bu süre boyunca sıra arkadaşlarımız bir bir tutuklamalara, ev baskınlarına, gözaltılarına, işkencelere maruz kaldı. Hala sıra arkadaşlarımızın içeride özgürlükleri hukuksuzca gasp edilmişken bütün arkadaşlarımıza sesleniyoruz: Bugün neyin bayramını kutlayacağız?

Sıra arkadaşlarımıza özgürlükleri geri verilmeden, kampüslerimizden YÖK çekilmeden, özgür bilimsel eğitim hakkımız karşılanmayana kadar biz burada kalacağız. Kampüsleri kendi arka bahçesi zannedenler, öğrencileri uslandırıp kendi rejiminin soytarısı yapmaya çalışanlar oldu. Oysa biz ayakta kaldık direndik birleştik savaştık."

Kaynak: ANKA / Güncel
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımına bakar mısınız
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak

AB vatandaşı olmayanlar dikkat! Komşuya girişte yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.