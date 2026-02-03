Haberler

Öğrenci, Öğretmenlerin Katladığı Türk Bayrağını Düzelterek Açtı

Diyarbakır'da bir öğrenci, katlanmış Türk bayrağını düzelterek açtı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve geniş bir takdir topladı.

DİYARBAKIR'da bir öğrenci, öğretmenlerin farkındalık amacıyla katlayarak fileye astığı Türk bayrağını fark edince düzelterek yeniden açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sur ilçesindeki Sur Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda görevli 3 öğretmen, öğrencilerin farkındalığını artırmak amacıyla okul koridorundaki koruma filesine Türk bayrağını katlayarak astı. Ders zilinin çalmasının ardından sınıftan çıkan 5'inci sınıf öğrencisi Kübra Temiz, arkadaşıyla birlikte koridorda yürüdüğü sırada katlanmış haldeki Türk bayrağını fark etti. Temiz, ardından bayrağı düzgün şekilde açtı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Temiz'in bu davranışı takdir topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
