Öğrenci Yurtlarında İftar ve Sahur Menülerine Denetim

Öğrenci yurtlarında iftar ve sahur menüleri denetlendi

ŞANLIURFA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından görevlendirilen ekip, Şanlıurfa'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda iftar ve sahur menülerini denetledi, öğrencilerin sorunlarını raporladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla görevlendirilen Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Yurt Donatımı Daire Başkanı Gökhan Taşdelen, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren'den oluşan ekip, KYK'ya bağlı yurtlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, öğrencilerin yemek, temizlik, barınma, personel gibi sorunları dinlendi. Öğrencilerin şikayetleri tek tek not alınarak raporlandı. Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül ve beraberindeki ekip, öğrencilerle yakından ilgilendi. Denetim sonrası bakanlık ekibi öğrencilerle iftar açtı.

Denetim sonrası açıklamada bulunan KYK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, "Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla bütün bürokrat arkadaşlarımızla birlikte alandayız. Bütün Türkiye'yi geziyoruz. İşte şu anda bu dördüncü ilimiz buradayız. Mardin, Diyarbakır, Gaziantep'in ardından şimdi de Şanlıurfa'dayız. Gençlerle birlikte olmak, onların sorunlarını dinlemek, yedikleri yemekler olsun, kaldıkları yurt olsun, sadece yemek meselesi değil, diğer bütün sorunlarla ilgili onları dinliyoruz. Onların sıkıntılarını raporluyoruz. Bu raporladığımız notlarla birlikte genel müdürlüğe gidip, toplantımızı yapıp, orada değerlendiriyoruz. Yani bu bir iletişim meselesi, 1 milyon kişiye hitap ediyoruz. Eğer biz bu dönüşleri alamazsak bu hizmeti daha iyi yapamayız. Daha kaliteli bir hizmet için memnuniyeti sağlamamız lazım" dedi.

"En çok yemek konusunda dönüşler oluyor"

Özgül, "En fazla gelen dönüşler tabii yemek konusunda oluyor. Kimi zaman yemeklerin sıcak olmadığı, kimi zaman işte personelin davranışı ve işte bazen bone takılmıyor gibi sorunlar bize iletildi. Bizde arkadaşlarımıza çok hassas olmalarını istiyoruz ama bu bilgileri öğrencilerden alıyoruz. Bazen yemeklerin pişmediği noktasında, işte tatlı istiyorlar. Ramazanda özellikle bu konuda burada da ilimizde bir karar alınmış normal menünün haricinde her gün tatlı verilmesi noktasında karar alınmış. Biz de onlardan şunu istiyoruz, diyoruz ki bize sıkıntılarınızı anlatın. Biz bu raporlamaları alırsak şimdi burada iki tane diyetisyen var, bir de kurumun diyetisyeni var. Bunlara rağmen sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz tekrar tekrar bunları düzeltme noktasında gayret göstereceğiz. Başka bir şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Yurtlarda barınan öğrenciler, sorunlarını yetkililere aktardıklarını belirterek ilgililere teşekkür etti.