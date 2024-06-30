Üye Girişi
Haberler

Öğrenci Yurtları Boşaltıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde çıkan yangın nedeniyle öğrenci yurtları tahliye edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, öğrenciler eşyalarını toplayarak toplanma alanına geldi.

ÖĞRENCİ YURTLARI BOŞALTILDI

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormandaki yangın devam ediyor. Yangının binalara ulaşmaması için hem karadan hem de havadan müdahale sürerken, kampüs içerisindeki öğrenci yurtları da tahliye edildi. Eşyalarını toplayan öğrenciler, valizleriyle birlikte, toplanma alanı olarak belirlenen kampüs içerisindeki cami inşaatının bulunduğu alana geldi. Kampüs içindeki başta atlar olmak üzere hayvanlar da tahliye edildi.

Mehmet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uludağ Üniversitesi Bursa Doğal Afet Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title