Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - MERSİN'de özel bir öğrenci yurdunda, öğrencilerin okulda olduğu sırada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki özel bir erkek öğrenci yurdunun 3'üncü katındaki yatakhanesinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm katı sardı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Öğrencilerin okulda olduğu sırada çıktığı belirtilen yangında ranzalar tamamen yandı. Elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.