ÖĞRENCİ YURDU YOLUNDA KAZA; BABA VE ÜNİVERSİTELİ KIZI ÖLDÜ, OĞLU YARALI

TRABZON'un Arsin ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü Kamil (60) ile üniversiteli kızı Makbule Kefelioğlu (23), hayatını kaybetti, oğlu Mehmet Akif Kefelioğlu (19) yaralandı. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi öğrencisi kızın, deprem nedeniyle depremzedeler için boşaltılan yurt odasındaki eşyalarını almak için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza sabah saatlerinde ilçenin Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kamil Kefelioğlu idaresindeki 61 BD 733 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Kamil Kefelioğlu ve kızı Makbule Kefelioğlu'nun, kaza yerinde öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan sürücünün oğlu Mehmet Akif Kefelioğlu (19) da sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan kazada yaşamını kaybeden Makbule Kefelioğlu, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 4'üncü sınıfta öğrenim görüyordu. Deprem nedeniyle öğretime ara verildiği için; afetzedelerin ağırlanacağı yurt odasındaki eşyalarını almaya gittiği sırada, ailesiyle Giresun'a giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Kaza sonrası yardıma koşanlardan mahalle sakini Sefa Şahin, 'Kaza yerine gittik. Erkek kişi, 'Beni kurtarın' diye bağırıyordu. Camı kırdık, kendisini dışarı çıkarttık. Genç kız aracın altında kalmıştı. O da orada hayatını kaybetmişti. Kamil abiye baktık. O da maalesef vefat etmişti. Sabah saatlerinde üniversitede yurttan eşyalarını almak için yola çıkmışlar' dedi. (DHA)