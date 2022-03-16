ÖĞRENCİ VELİLERİ İÇİN 'ANNEM DE OKUYOR' PROJESİ

OSMANİYE Merkez Vali Ümit Karahan İlkokulu'nda, öğrenci velileri için 'Annem de okuyor' projesi uygulanmaya başlandı. Projenin amacının velilere okulu ve okumayı sevdirmek, çocukları yetiştirirken ebeveynlere rehberlik etmek ve eğitim sürecine aileleri tam anlamıyla dahil etmek olduğunu kaydedildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Vali Ümit Karahan İlkokulu'nu ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Okul Müdürü Beyhan İçaçan tarafından karşılanan Vali Yılmaz'a Okul bahçesindeki öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz daha sonra okulun sınıflarını ziyaret etti. Ardından 'Annem de okuyor' projesi kapsamında, okulun kütüphanesinde kitap okuyan öğrenci velileri ile bir araya gelen Vali Erdinç Yılmaz, Okul Müdürü Beyhan İçaçan'dan proje hakkında bilgi aldı. Okul kütüphanesinde 1020 kitap bulunduğunu, kütüphanenin öğrenci velilerine ve mahalle sakinlerine açık olduğunu ifade eden Okul Müdürü Beyhan İçaçan, projenin amacının velilere okulu ve okumayı sevdirmek, çocukları yetiştirirken ebeveynlere rehberlik etmek ve eğitim sürecine aileleri tam anlamıyla dahil etmek olduğunu kaydetti. Proje kapsamında şu an her velinin aynı kitabı okuduğunu ve okumalarının bitiminde kitap üzerine velilerle sohbet edeceklerini belirten Müdür İçaçan, öğrenci velilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti. İçaçan, projenin anneler için uygulandığını, daha sonra babalar için de uygulanacağını ayrıca proje kapsamında, öğrenci velileri ile yazarları buluşturmayı ve yazarlarla söyleşi yapmayı planladıklarını belirtti.

VALİ YILMAZ ÇOK GÜZEL BİR PROJE

Velilerle bir süre sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, 'Çok güzel bir proje. Bu projenin hem velilerimizin okuma yazma kültürüne çok katkısı olacak, hem de çocuklarımızın daha başarılı olmasına vesile olacak. Velilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanması, okudukça kendilerini geliştirmeleri çocuklarımıza çok olumlu yansıyacak dedi.