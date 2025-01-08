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Öğrenci ve Velilerle Yenilenen Ana Sınıfı Coşkuyla Açıldı

Öğrenci ve Velilerle Yenilenen Ana Sınıfı Coşkuyla Açıldı
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Van'ın Erciş ilçesindeki Topraklı Mahallesi'ndeki okulda görevli 3 kadın öğretmen, öğrenci ve velilerin yardımıyla ana sınıfını yenileyerek daha güzel bir eğitim ortamı sağladı. Açılışta duygulu anlar yaşandı.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı kırsal Topraklı Mahallesi'ndeki okulda görevli 3 kadın öğretmen, öğrenci ve velilerin yardımıyla okuldaki ana sınıfının tadilatını yaptı, eğitim materyallerini yeniledi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Topraklı köyünde 35 öğrencisi bulunan 2 derslikli okulda görev yapan öğretmenler, okulun ana sınıfını yenileme kararı aldı.

Öğrenci ve velilerin destekleriyle 2 odadan oluşan ana sınıfının boya, sıva ve parke işlerini yapan öğretmenler, halı ve eğitim materyallerini de değiştirdi.

İçinde kütüphane, yazı farkındalık alanı, blok ve müzik merkezi, çocuk oyun alanı ve resim atölyesi oluşturulan ana sınıfı kısa sürede tamamlanarak eğitime hazır hale getirildi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konfeti eşliğinde temsili olarak açılış kurdelesini kesen öğrenciler, okul bahçesinde öğretmenleriyle kartopu oynayarak ana sınıfının açılışını kutladı.

"Tüm emekler çocuklar içindi"

Okulun müdür yetkili sınıf öğretmeni Sena Algül, AA muhabirine, ana sınıfının tadilatını yaklaşık 10 gün süren çalışmayla tamamladıklarını söyledi.

Ana sınıfını güzelleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Algül, "Amacımız öğrencilerimiz için daha güzel bir eğitim öğretim ortamı sunmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Bu süreçte öğrencilerimizle okul çıkışında etkinlikler ve boyamalar yaptık." dedi.

Mahalleyi çok sevdiklerini ifade eden sınıf öğretmeni Gamze Nur Ilgaz, öğrenci ve velilerle el ele vererek ana sınıfının tadilatını yaptıklarını ifade etti.

Ana sınıfı oluşturdukları için mutlu olduklarını dile getiren Ilgaz, şunları kaydetti:

"Ana sınıfımızı yenilemenin bize birçok kazancı oldu. 3 kadın öğretmen olarak boya ve sıva yapmayı hatta parke döşemeyi bile öğrendik. Bunu yapmak çok eğlenceliydi. Bu işi yaparken çocuklar ve velilerle daha çok kaynaştık. El birliği yaparak heyecan ve mutlulukla ana sınıfımızı yeniledik. Tüm emekler çocuklar içindi. Onlar da bizimle çalıştılar, heyecanlandılar, çok güzel vakit geçirdiler. Açılışı yapmayı onlar hak etti."

"Duygulu anlar yaşadık"

Okul öncesi öğretmeni Cansu Ödemiş de heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Ana sınıfımızı öğretmen arkadaşlarımız ve çocuklarımızla yeniledik. Şu an çok daha güzel bir ana sınıfımız var. Öğretmenler ve öğrencilerimizin emekleriyle şu an çok güzel bir ana sınıfımız var. Açılışımızı da çocuklarımızla yaptık. Açılış kurdelesini de onlar kesti. Duygulu anlar yaşadık. Bu bizim için ömür boyu unutulmayacak bir hatıra olarak kaldı." diye konuştu.

Öğrenci Hakan Işık, ana sınıfının açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirerek, "Burada öğretmen ve okul arkadaşlarımızın emeği çok oldu. Artık burada kardeşlerimiz eğitim görecek." ifadelerini kullandı.

Açılışta çok eğlendiklerini dile getiren öğrencilerden Sudenaz Aslan, ana sınıfında kardeşlerinin ve arkadaşlarının eğitim göreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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