Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 'tamir takımı' - Haberler

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Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 'tamir takımı'

İhlas Haber Ajansı - Murat Çelik - Güncel
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Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 'tamir takımı' Meslek lisesinin 'tamir takımı' acil sağlık istasyonu binasını yeniledi Amasya'da meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin oluşturduğu 'tamir takımı', örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıp tadilata ihtiyaç duyulan acil sağlık...

Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 'tamir takımı'

Meslek lisesinin 'tamir takımı' acil sağlık istasyonu binasını yeniledi

AMASYA - Amasya'da meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin oluşturduğu 'tamir takımı', örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıp tadilata ihtiyaç duyulan acil sağlık istasyonu binasının duvarlarıyla çatısını sil baştan yeniledi.

8 bölümün yer aldığı Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki tadilata ihtiyaç duyulan bir sağlık tesisinde çalışma başlattı. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri gereken malzemeleri aldı. Ardından kolları sıvayan öğrenci ve öğretmenler çatısı elden geçirilip duvarları boyanan binaya yeni bir görünüm kazandırdı.

Daha önce camiyi boyamışlardı, yeni hedef semt polikliniği

Gönüllü öğrencilerine ve meslektaşları Fehmi Gider ile Sabri Bulut'a teşekkür eden okul müdürü Niyazi Şişik, "Daha önce de bir camide çalışmada bulunmuşlardı. Buradan sonra da bir semt polikliniğinde tadilat yapmayı planlıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

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