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Öğrenci servisinin otomobille çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

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Van'ın Erciş ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Öğrenci servisinin otomobille çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

VAN Van'ın Erciş ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerindeki Şeker Fabrikası Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen78 SL 512 plakalı Opel marka otomobille 04 AAN 895 plakalı Ford marka öğrenci servisi çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Güncel

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