Öğrenci servisinde taciz iddiasıyla suç duyurusu

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de 16 yaşındaki kız öğrenci, okula gitmek için kullandığı serviste şoförün kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Düzce'de 30 Mart'ta meydana gelen olay sonrası lise öğrencisi D.Y., okul servisinin sürücüsü B.A.'nın kendisini taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Öğrenci, savcılığa verdiği ifadesinde "Ben okula gidip gelirken B.A.'nın kullandığı servis aracını kullanırım. 30 Mart 2022 tarihinde okul çıkışında eve gitmek için yine okulun önünde B.A.'nın kullandığı servis aracına bindim. Araçta benim gibi okuldan evine gitmekte olan başka öğrenciler de vardı. Ben araca binince anahtarlığın altında küçük bir kağıt gördüm. Ben bu kağıdın uyuşturucu madde sarmakta kullanılan kağıt olduğunu düşündüğümden kendisine 'Bu ne' diye sordum. B.A. bir şey demeden kağıdı alıp cebine koydu. Ben kendisinin arkadaş ortamını bildiğimden uyuşturucu içtiğini tahmin ediyorum. Bu şekilde yola devam ettik" dedi.

D.Y.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, servis şoförü B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. B.A.'nın daha önce Rusya'da yaşadığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla sınır dışı edildiği öğrenildi.