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"Öğrenci şehri" Erzurum'da 18 GSB yurdu 21 bin öğrenciyi ağırlayacak

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İki üniversitesi ile "öğrenci şehri" olan Erzurum'da, 21 bin öğrencinin barınabileceği, Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) 18 yurdu, yeni eğitim yılı için hazır hale getirildi.

İki üniversitesi ile "öğrenci şehri" olan Erzurum'da, 21 bin öğrencinin barınabileceği, Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) 18 yurdu, yeni eğitim yılı için hazır hale getirildi.

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ile yüz bine yakın öğrencinin bulunduğu Erzurum'da, eğitim için gelecek öğrencilere geniş yurt imkanları sağlanıyor.

Son yıllarda GSB bünyesinde sayısı artırılan yurtlarda, öğrenciler için kütüphane, etkinlikler, etüt salonları, kurs çalışmaları gibi yurt olanakları sağlanıyor.

Erzurum'daki kız ve erkeklerin barındığı, 7'si ilçelerdeki 18 GSB yurdunda tadilat, tamirat ve temizlik işlemleri sona erdi.

Öğrenciler için hazır hale getirilen yurtlar, haziran ayının sonlarına kadar üniversitelilere ev sahipliği yapacak.

Erzurum'a gelecek öğrenciler için yurt sorunu yok

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, kentteki tüm yurtların öğrenciler için hazır hale getirildiğini söyledi.

Erzurum'da 21 bin öğrenciye hizmet verebilecek 18 yurdun bulunduğunu dile getiren Çakmur, "Yaz boyunca, nöbetçi yurtlarımızın haricindeki yurtlarımızda bakım, onarım çalışmalarımızı tamamladık. Asansör, boya badana, ıslak zemin onarımı gibi tüm çalışmalarımız bitti. Nöbetçi yurtlarımızın da bakımlarını tamamladık. Yurt müracaatlarımız bitti. 21 bin öğrencimize hizmet edecek şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Erzurum merkezimizdeki yurtlarımızda şu anda öğrencilerimizi barındırmak için herhangi bir yurt sorunumuz yok." dedi.

Yurt karşılama ve müracaat oranının kontrolleri altında olduğunu anlatan Çakmur, kent merkezinde 7 kız ve 4 erkek yurdu bulunduğunu, ilçelerde de bin 600 öğrenciye hizmet verecek yurt kapasitelerinin bulunduğunu belirtti.

Yurtların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde yeni bir konsept ile hizmet verdiğini vurgulayan Çakmur, şunları kaydetti:

"Yurt oranlarımızda, her ilin kendi içindeki üniversitelerle doğru orantılı şekilde artma ve azalma olabiliyor. Geçmiş zamanlarda Erzurum merkezde yedek sorunu yaşanmaktaydı, yerleşemeyen öğrencilerimiz vardı. Kiralık ev aramak zorunda kalınıyordu. Yeni konseptle birlikte yurt oranlarının artışı ve karşılama oranları yüzde yüz kapasite ile çalışıyor. Yedek sorunu yaşanmamaktadır."

Kendi evleri gibi

İstanbul'dan gelerek Erzurum'daki nöbetçi yurtta kalan öğrencilerden Mihriban Mizgin Pirol ise ilk yurt deneyimi olduğunu, sağlanan olanaklardan memnun kaldığını aktardı.

Yurtlarda kurs imkanlarının da olduğunu kaydeden Pirol, "Tüm şartları görebildim. Odalar çok geniş, rahat ediyorum. Kendimize ait çalışma masalarımız, ışıklarımız, etüt salonlarımız var. Temizlik de çok iyi. Her alanda denetlemeler oluyor, ihtiyaçlarımızın olup olmadığı soruluyor, gıdalarda sürekli denetim oluyor." diye konuştu.

Bursa'dan yaz okulu dersi için Erzurum'a gelen Fatime Yalçın da "Bursa'da kaldığım yurttan da buradan da memnunum. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Çok güvenli bir ortam olması da çok önemli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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