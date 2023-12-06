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Öğrenci Nevruz Kutlamasında Gözaltına Alındı, AYM'den Tazminat Kararı

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KOCAELİ Üniversitesi'nde nevruz kutlamasına katılan ve polis müdahalesi sonucu gözaltına alınan öğrenci, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak cezanın iptalini talep etti. AYM, başvuruyu haklı bulup, yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğunu belirterek, öğrenciye 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

KOCAELİ Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Kampüsü'nde nevruz kutlamasına katılıp, polis müdahalesi sırasında gözaltına alınarak, üniversitenin başlattığı disiplin soruşturmasında da kınama alan öğrenci M.K., cezanın iptali için idare mahkemesine başvurdu. Hem yerel mahkeme hem istinaf dosyayı reddedince M.K., bu kez Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yaptı. AYM, başvuruyu haklı bulup, yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğunu belirterek, M.K.'ye 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

KOÜ Umuttepe Kampüsü'nde, 23 Mart 2016'da üniversite öğrencileri tarafından nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamada sloganların atılması üzerine polis, izinsiz yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle öğrencilere müdahale etti. Dağılan grup ikinci defa toplanıp, bu kez rektörlük binasına doğru sloganlarla yürüyüşe geçti. Bir kez daha polis müdahalesi gerçekleşti; 10 öğrenci gözaltına alındı. Üniversite yönetimi ise gözaltına alınan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlattı.

DOSYA REDDEDİLDİ

Soruşturma kapsamında öğrenci M.K.'ye kınama cezası verildi. M.K. bunun üzerine kendisine verilen kınama cezasının iptali için Kocaeli 2'nci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemenin reddettiği dava dosyası, Bölge İdare Mahkemesi'nce de kabul edilmedi. Haksız ceza aldığını düşünen M.K., nevruz etkinliğinde katılımcı olarak yer aldığını, slogan atmadığını, ayrıca toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini öne sürerek bu kez AYM'ye başvurdu.

'SAVUNMA HAKKIM KISITLANDI'

M.K., mahkemenin dosyadaki delil durumunu gerekli şekilde takdire almadığını, disiplin soruşturması sırasında savunma hakkının kısıtlandığını, tanık dinletme ve avukat yardımından yararlanma haklarının elinden alındığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savundu. Bunun üzerine M.K., 5 bin TL manevi, 5 bin TL maddi tazminat talebinde bulundu.

Başvuruyu kabul edip, inceleyen AYM, "Başvuruya konu müdahalenin kanunilik şartını sağlamadığı anlaşıldığından Anayasa'nın 34'üncü maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir" dedi.

5 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT

AYM, yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğunu, 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı'nın ihlal edildiğini belirterek, "Bu kapsamda kararın gönderildiği mahkemece yapılması gereken iş, yeniden yargılama işlemlerini başlatmak ve Anayasa Mahkemesi'ni ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar vermektir" ifadelerini kullandı. 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM, maddi zarar ile ilgili bilgi ve belge sunulmadığı belirterek maddi tazminat talebini reddetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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