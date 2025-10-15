Öğrenci Kolektifleri KYK Burslarına ve Kredi Borçlarına İsyan Etti

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL)- Öğrenci Kolektifleri, KYK burslarının asgari ücretin yarısına sabitlenmesi ve KYK kredi borçlarının silinmesi talebiyle Kadıköy'de açıklama yaptı. Öğrenci Kolektifleri'nden Eylül Naz Doğan yaptığı açıklamada, ekonomik krizin bedelinin işçilere, emekçilere ve üniversite öğrencilerine kesildiğini belirterek, "En temel haklarımıza Saray'ın Tasarruf Tedbirleri kılıfıyla erişemezken, dakikalık masrafı 32 bin TL olan Saray'dan tasarruf edilmedi. 300 odalı Saray'ında sefa sürenlere sesleniyoruz: üniversiteden değil, Saray'dan tasarruf edin" dedi. Açıklamanın ardından grubun çevresini kuşatan polisler, öğrencileri gözaltına aldı.

Öğrenci Kolektifleri, KYK burslarının asgari ücretin yarısına sabitlenmesi ve KYK kredi borçlarının silinmesi talebiyle Kadıköy Caferoğa'da bir araya geldi.

"Üniversiteler bizimdir bizimle özgürleşecek" sloganları atan öğrenciler pankart açtı.

Öğrenci Kolektifleri adına açıklamayı Eylül Naz Doğan yaptı.

"Zamlara doyduk ama karnımız doymadı"

Döneme yemekhane ve ulaşım zamlarıyla başladıklarını söyleyen Doğan, "3 bin TL KYK bursu / kredisiyle geçinmeye çalışırken her yeni zam, üniversitedeki her piyasacı uygulama yaşamlarımıza vurulan zincirin bir diğer halkası oldu. Zamlara doyduk ama karnımız doymadı" dedi.

"Üniversiteden değil, Saray'dan tasarruf edin"

Kamuda Tasarruf Tedbirleri ile krizin faturasının üniversitelilere ve yoksul halka kesildiği bir dönem yaşadıklarının altını çizen Doğan, "Tasarruf Tedbirleri kapsamında 7/24 açık kütüphanelerimizin saatlerinin kısıtlandığını, yemekhanelere yılda birden fazla zam yapıldığını, kantinlerin saatlerinin kısıtlandığını, üniversite hastanelerinde acil kısımlarının kapatıldığını, fakültelerde tuvaletlere sabun koyulmadığını, dersliklerde ısıtmadan ve çalışma alanlarından tasarruf edildiğini gördük. En temel haklarımıza Saray'ın "Tasarruf Tedbirleri" kılıfıyla erişemezken, dakikalık masrafı 32 bin TL olan Saray'dan tasarruf edilmedi. 300 odalı Saray'ında sefa sürenlere sesleniyoruz: üniversiteden değil, Saray'dan tasarruf edin" ifadelerini kullandı.

"Üniversitelerimizi, yaşamlarımızı Saray'ın enkazına teslim etmeyeceğiz"

3 bin TL'lik KYK bursu ile yaşayamadıklarını ve KYK bursunu asgari ücretin yarısına oranlamasını talep ettiklerini vurgulayan Doğan şöyle devam etti:

"Saray'da dakikada 32 bin TL harcayanlar; enflasyon ve yaşam maliyeti hakkında karar veriyor. Ekonomik krizin bedeli işçilere, emekçilere, üniversitelilere kesiliyor. Yaşamını, emeğini satarak devam ettirmeyen çalışanların ve bilimsel ve nitelikli eğitim hakkının olması gereken üniversitelilerin hayatının kararı Saray'ın kendisine veriliyor. Saray'ın elini attığı her alan enkazın içerisinde, alacaklı olduğumuz hakların listesi ise uzun uzadıya artıyor. Üniversitelerimizi, yaşamlarımızı Saray'ın enkazına teslim etmeyeceğiz.

Üniversitelerde Saray rejimi doğrultusunda başlayan tüm dönüşümlerin sonucu daha fazla yoksulluk, daha fazla ölüm, daha fazla felaket oldu. Daha fazla yoksulluğa, ölüme, felakete tahammülümüz yok!...

Doğan, öğrencilerin taleplerini şöyle sıraladı:

KYK bursları asgari ücretin yarısı oranına sabitlensin.

Bütün KYK kredileri bursa çevrilsin

Eski ve güncel KYK kredi borçları, faizleriyle beraber silinsin.

Doğan, topladıkları imzalarla Aralıkta Ankara'da yürüyüş yapacaklarını söyleyerek açıklamasını sonlandırdı.

9 öğrenci gözaltına alındı

Açıklamanın ardından polisler grubu ablukaya alarak 9 öğrenciyi gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen öğrenciler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.