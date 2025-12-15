Haberler

Meclis'e Yürümek İsteyen Öğrencilere Müdahale: 10 Öğrenci Gözaltına Alındı

Güncelleme:
KYK burslarının asgari ücretin yarısına eşitlenmesi talebiyle yürüyüş düzenleyen Öğrenci Kolektifleri'ne polis müdahale etti. Yürüyüş sırasında 10 öğrenci gözaltına alındı.

(ANKARA) - KYK burslarının asgari ücretin yarısına eşitlenmesi talebiyle topladıkları 20 bin imzayı milletvekillerine teslim etmek için Meclis'e yürümek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrencilere polis müdahale etti. Biri 18 yaşından küçük, 10 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Farklı illerden Ankara'ya gelen Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrenciler, KYK burslarının asgari ücretin yarısına eşitlenmesi talebiyle Konur Sokak'ta toplandı.

"İnsanaca yaşamak istiyoruz" pankartı açan öğrenciler, topladıkları 20 bin imzayı milletvekillerine vermek amacıyla TBMM'ye yürümek istedi.

Polis, öğrencilerin Sakarya Caddesi'ne kadar yürümesine izin verdi. Yürüyüş boyunca, "Müşteri değil öğrenciyiz", "Sağlık hakkımız engellenemez" ve "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" sloganı atan öğrenciler, Sakarya Caddesi'nden Meclis'e doğru devam etmek istedi.

Yürüyüşe izin vermeyen polis, öğrencilere müdahale etti. Bazı öğrenciler biber gazından etkilenirken, biri 18 yaşından küçük, 10 öğrencinin gözalına alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

