Öğrenci Cinayeti ve Şüpheli Olaylar: Cemil Koç'un Duruşması Ertelendi

İstanbul'daki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetine karışan Cemil Koç'un, Diyarbakır'da yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümü ile ilgili de şüpheli olduğu ortaya çıktı. İlk duruşmada Koç'un avukatı dosyadan çekildi ve duruşma ertelendi.

İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümüne ilişkin tutuklanan Cemil Koç (38), Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegül Ovezova'nın (29) bir sitenin 8'inci katından düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili davanın duruşmasına SEGBİS aracılığıyla katıldı. İlk duruşmada davanın tek sanığı olan Koç'un avukatı dosyadan çekilirken, duruşma da ertelendi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı. Yargılama sürerken; Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen ve birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova ile ilgili soruşturmada da şüpheli olduğu belirlendi. Ejegül Ovezova ölümü ile ilgili soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. 4 Temmuz 2025'te hazırlanan iddianamede; olayın gerçekleştiği evde inceleme yapıldığı, yerde ve eşyalarda kan benzeri lekeler bulunduğu ve bunlardan alınan örneklerin çoğunun maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

TIRNAKLARINDA SANIĞIN DNA'SI BULUNDU

Cemil Koç, iddianamedeki ifadesinde; olay sırasında lavaboda olduğunu, bir ses duyup salona geçtiğinde Ovezova'yı göremediğini, aşağı indiğinde kadını yerde yüzüstü yatarken gördüğünü ve intihar etmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. İddianamede; Adli Tıp Kurumu'nun raporuna da yer verilerek, tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde Ejegül Ovezova ve Cemil Koç'tan alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğu tespiti yer aldı. Bu durumun da aralarında bir boğuşma yaşandığını gösterdiği, Cemil Koç'un kadını pencereden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu, şüphelinin üzerine atılı 'Kasten öldürme' suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin elde edildiği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede; evin salonunda, çamaşır makinesi içindeki yorgan üzerinde ve yatak süngeri kenarında tespit edilen kan izlerinin maktule ait olduğunun saptandığı, ancak maktulün vücudunda yara veya kesi izine rastlanmaması nedeniyle evdeki kan lekeleriyle ölüm arasında doğrudan bir bağ kurulamadığı ifade edildi. Ancak tırnak altı DNA örneği ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kadını öldürdüğüne yönelik yeterli şüphe oluştuğu ifade edilerek, Cemil Koç'un 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

SEGBİS İLE KATILDI

Ovezova'nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Koç, Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada; İstanbul'da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katılan sıfatıyla yer aldı. Duruşmada Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Diyarbakır Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çok sayıda avukat da izleyici olarak yer aldı. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları, davaya müdahil olma ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

AVUKATI İLE SAVUNMASI ALINACAK

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında; suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve sanığın suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin sürdürülmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın avukatının davadan çekildiğini belirtip, gelecek celse sanığın avukatıyla savunmasının alınmasına, tutukluluk halinin devamına ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun müdahillik talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
