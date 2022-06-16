Öğrenci başına en fazla kitabın düştüğü Bayburt'ta okur sayısının da artırılması hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak amacıyla başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesiyle kitap sayısını artırarak öğrenci başına en fazla kitabın düştüğü il olan Bayburt'ta, ders dışı zamanlarda düzenlenecek etkinliklerle okur sayısının da artırılması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında okullardaki kütüphane sayısının 128'e çıkarıldığını söyledi.

Bunlardan 4'ünün sıfır atık kütüphanesi, 22'sinin zenginleştirilmiş (Z) kütüphane olduğunu belirten Tomar, "Bu proje ile kitap sayısını da 110 binden 196 bine çıkardık. Kitap sayısının bu rakamlara ulaşmasında Valimiz Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci'ye bu konudaki gayretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Proje ile kentte öğrenci başına 12 kitap sayısına ulaştıklarını ve bu rakamla Bayburt'un öğrenci başına en çok kitap düşen il olduğunu anımsatan Tomar, şunları kaydetti:

"Bundan sonra kitap sayımızı artırmayı düşünüyoruz. Bunun yanında okuma oranını da artırmak istiyoruz. Bu nedenle okullarımızda her gün ders dışı zamanlarda farklı saatlerde 20 dakika kitap okuyacağız. Bunun yanında yine öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak için farklı etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz ve bizler bunu sağlamak için çalışacağız. Sadece öğrencilerimizle değil halkımızla birlikte okumak istiyoruz. Bunu halkımıza yaymak için de çaba göstereceğiz."