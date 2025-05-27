OGM ve THY'den ağaçlandırma seferberliği

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları tarafından ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

OGM ve THY, karbon yutak alanları oluşturma ve çevresel farkındalık sağlama hedefiyle kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokolle, yüzölçümünün yüzde 30'u ormanlarla kaplı olan Türkiye'nin orman varlığının geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi amaçlanıyor. İmza töreni, OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin katılımıyla OGM binasında gerçekleşti.

"Tohumlar fidana, fidanlar ormanlara dönüşecek"

Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında dünyada dördüncü, Avrupa'da ilk sırada yer aldığına değinen OGM Müdürü Karacabey, "Orman alanlarının artırılmasının yanı sıra orman alanlarının korunması, bakımlarının yapılması ve sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınması da son derece önemli hususlardan bir tanesi. Orman Genel Müdürlüğü olarak 186 yıldır bize verilen görevi yerine getirerek çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar sırasında tabii ki çok kıymetli destekler de geliyor. Bunlardan bir tanesi de bugün yeni bir protokolle taçlandırdığımız Türk Hava Yolları ile yapacağımız protokol. Daha önceden de Türk Hava Yolları ile ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bir protokol imzaladık ve başarılı şekilde bugüne kadar yürütüldü. Bu protokolün hayırlı ve verimli olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Protokol çerçevesinde dikilecek olan her bir fidanın en başta temiz havanın kaynağı olan ormanlara bir damla daha sunacağını düşünüyorum. Çocuklarımızın söylediği gibi 'tohumlar fidana, fidanlar ormanlara dönüşecek' inşallah. Sadece temiz hava ve temiz suyun değil özellikle son yıllarda hava kirliliğinin ve çevre kirliliğinin gündemde olduğu bir dönemde bu protokolün daha yaşanabilir bir dünya hedefine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Kıyamet kopsa bile elinizdeki fidana sahip çıkın"

THY Genel Müdürü Ekşi ise 2033 yılında uçak sayılarını iki katına çıkartma hedefleri olduğunu belirterek bu hedef doğrultusunda iki kat uçuş yapılacağı için daha fazla emisyona sebep olacağını ifade etti. Ekşi, "Biz de bu doğrultuda sürdürülebilir bir havayolu olma hedefini koyduk. Bu yönde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Yakıt tasarrufu çalışması yapıyoruz. Yakıttan nasıl tasarruf edebiliriz diye düşünüyoruz. Kıyamet kopsa bile elinizdeki fidana sahip çıkın sözünden yola çıkarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kabulü ve yönlendirmesiyle Türkiye'de orman alanları oluşturarak emisyonu azaltmaya ve dengelemeye katkı sağlayacak ne yapabiliriz diye yola çıktık. Bu protokolle de ete kemiğe bürünmüş oldu. Ağaçların evladiyelik olduğu söylenir ve böylece gelecek nesillere aktarılır" ifadelerini kullandı.

İmzaların ardından OGM Müdürü Karacabey ve THY Müdürü Ekşi'nin birbirlerine ağaç figürünün ön plana çıktığı maketleri hediye etti. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.