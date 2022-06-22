OGM: "Kara müdahalesi yangının kontrol altına alınması için esas unsurdur"

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü,orman yangınlarıyla nasıl mücadele edildiğine dair bilgi paylaşımında bulundu. Paylaşımda, "Kara müdahalesi yangının kontrol altına alınması için esas unsurdur" denildi.

OGM, Twitter hesabından orman yangınlarıyla nasıl mücadele edildiğine dair bilgi paylaşımında bulundu. Paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarında uçakların yangınların enerjisini düşürmek için kara ekiplerine destek amaçlı kullanıldığını belirtildi.

Paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Örtü yangınlarında da etkileri vardır. Ancak tepeden yere indirilen, enerjisi düşürülen yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi kara ekiplerinin çalışmaları ile gerçekleşir. Enerjisi çok büyük yangınlar ise hava araçlarının tüm müdahalelerine rağmen tepeden yere indirilemeyebilir. Çünkü orman yangınları yanıcı madde türüne (ağaç türü), rüzgara, neme, sıcaklığa ve coğrafyaya göre farklılık gösteren yangınlardır. Bu nedenle her yangında hava müdahalesi istenilen sonucu vermeyebilir."

Her koşulda kara ekiplerinin yangına müdahale ettiği bilgisinin verildiği paylaşımda, "Kara müdahalesi esnasında itfaiye kamyonlarına benzeyen ancak teknik donanım ve özellikleri ile daha üstün olan 4x4 veya 6x6 çeker, arazi koşullarına uygun tasarlanan orman arazözleri kullanılır. Arazözler en zorlu arazi ve yükseltilere çıkarak yüksek basınçlı suyu veya köpüğü yangının üzerine atarlar. Ulaşılması güç olan yerlere kara ekiplerinin hortumlar ekleyerek ulaşması için yüksek basınçlı su imkanı sunarlar.2,5 -4 ton aralığında bir su depolama kapasitesine sahip arazözler 12 ton su kapasitesine sahip su tankerleri ile desteklenerek yangın alanından su almak için uzaklaşmadan daha uzun süre görev yapmaları sağlanır.İlk müdahale aracı İMA'lar 4x4 kamyonet tarzı araçlardır. Daha küçük su ve köpük depoları ile daha lokal ve yeni başlamış ufak yangınlarda ilk müdahaleyi sağlarlar. Bu araçlar da kendi benzerlerine göre donanımlı ve yangınla mücadeleye özel olarak dizayn edilmiştir."

Paylaşımın devamında, " Dozerler yangınla mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Yangına müdahale için yol açma, yangın önleme şeridi oluşturma ve en önemlisi yangının etrafını çevirerek ilerleyişini durdurmak, yanıcı maddeleri azaltmak için kullanılırlar. Dozerler yangının ilerleyişini kesmek için ağaçların devrilmesini sağlarlar. Bu üzücü bir durum ancak daha fazla ormanı kurtarabilmek adına yapılması gereken bir çalışmadır. Dozerler büyük şeritlerin açılmasında, yangının etrafının çevrilmesi ve tutulmasında önemli bir role sahiptirler. İş makinaları da aynı şekilde yol açmak, kayaç malzemeyi ve kayaları kırmak, yolu düzeltmek, yanıcı madde yükünü azaltmak için kullanılan araçlardır. Ayrıca sahada mobil yangın yönetim merkezi görevini üstlenen ileri teknoloji araçlarımız kara ekiplerine teknik destek sağlamaktadır. Yangınla mücadelede karşı ateş olmak üzere birçok yöntem kara müdahalelerinde kullanılır. Uzun süren eğitimlerden geçen kara ekiplerimiz büyük bir özveri ile ateşin tam karşısında mücadele eder. Tek bir ağaç yanmasın, tek bir canlı dostumuz zarar görmesin diye fedakarca çalışır.

Tüm ekiplerimiz özel eğitim almış yangın uzmanlarımız tarafından sevk ve idare edilir. Yangının ilerleyişi ve durumu anlık olarak karar destek sistemleri, İHA'lar ve özel yazılımlarımızla izlenir. Hava ve kara ekiplerimizin uyumlu ve koordineli çalışması yangınla mücadelemize güç katmaktadır. Ancak orman yangınının kontrol altına alınması, söndürülmesi ve soğutulması için karadan müdahale ise en temel esastır" ifadelerine yer verildi.