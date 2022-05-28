OGM:  Adana Kozan'da çıkan yangına ilk müdahale gerçekleşti - Haberler

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahalenin gerçekleştirildiği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dualarımız Ormanın Kahramanlarına. Adana Kozan'da çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük bir gayretle mücadele ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel