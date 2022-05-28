OGM:  Adana Kozan'da çıkan yangına ilk müdahale gerçekleşti - Haberler

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OGM:  Adana Kozan'da çıkan yangına ilk müdahale gerçekleşti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OGM:  Adana Kozan'da çıkan yangına ilk müdahale gerçekleşti

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahalenin gerçekleştirildiği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahalenin gerçekleştirildiği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dualarımız Ormanın Kahramanlarına. Adana Kozan'da çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük bir gayretle mücadele ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Genel Müdürlüğü Kozan Adana Güncel Haberler

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