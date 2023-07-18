Oğluyla kavga eden çocuğun babasını vurdu, tabancayı suçladı

BURSA'da, oğluyla kavga eden çocuğun babası Ömer Şehzade'yi (35) karşılaştıkları yolda tabancayla öldüren İbrahim Çağan'ın (37), "Bizi ayırmak için gelenlerin bana saldıracağını düşündüm. Kendimi korumak için havaya ateş edeceğim sırada, tabanca ateş aldı.

BURSA'da, oğluyla kavga eden çocuğun babası Ömer Şehzade'yi (35) karşılaştıkları yolda tabancayla öldüren İbrahim Çağan'ın (37), "Bizi ayırmak için gelenlerin bana saldıracağını düşündüm. Kendimi korumak için havaya ateş edeceğim sırada, tabanca ateş aldı. Pişmanım, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Olay, 2 Mart'ta merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Şehzade ile İbrahim Çağan'ın çocukları okulda kavga etti. Ömer Şehzade, akrabalarıyla yolda yürürken, İbrahim Çağan ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İbrahim Çağan, belinden çıkardığı tabancayla Ömer Şehzade'ye ateş etti. Göğsünden yaralanan Şehzade kanlar içinde yere yığılırken, Çağan ise kaçtı. Kardeşi tarafından özel araçla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Şehzade, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından soruşturma başlatan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İbrahim Çağan'ı ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

Mahkeme heyeti, eksik evrak ve güvenlik kamerası görüntülerinin beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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