Oğlunun solunum cihazının jeneratörü çalınan baba yardım bekliyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yatağa bağlı 16 yaşındaki çocuklarının solunum cihazı için kullandıkları jeneratör evlerinden çalınan aile yardım bekliyor.

İlçedeki 19 Mayıs Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet ve Hatice Oruç çiftinin yatağa bağlı 16 yaşındaki oğlu Halil Oruç'un elektrik kesintilerinde solunum cihazının çalışmasını sağlayan jeneratör, 7 Ocak'ta evlerinin avlusundan çalındı.

Bunun üzerine baba Mehmet Oruç, olayı polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, jeneratörün çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Baba Mehmet Oruç, gazetecilere, oğlu Halil Oruç'a, geçen yıl aniden rahatsızlanması üzerine götürdükleri hastanede epilepsi ve kronik solunum yetmezliği teşhisi konulduğunu belirtti.

Ortaokulu bitiren oğlunun yatağa bağlı hale gelmesi nedeniyle liseye devam edemediğini anlatan baba Oruç, Halil'in evde bakımı için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından solunum cihazı, ventilatör, aspiratör, yatak ve jeneratör verildiğini söyledi.

"Oğlumun hayatı söz konusu"

Üç gün önce elektrik kesilince, oğlunun nefes almasını sağlayan solunum cihazının bağlı olduğu jeneratörü, evlerinin avlusuna yerleştirip çalıştırdığını belirten baba Oruç, şöyle devam etti:

"Yaklaşık iki saat sonra elektriğin gelmesi üzerine jeneratörü kapatıp uyudum. Sabah uyandığımda ise jeneratörün bıraktığım yerden çalındığını fark ettim ve durumu polise bildirdim. Mahallemizde sıklıkla elektrik kesintileri olduğu için bu jeneratör bizim için çok önemliydi. Oğlumun hayatı söz konusu. O cihaz oğlumun nefes almasını sağlıyor. Devletin bize zimmetlediği jeneratörü çalan hırsızlara da sitem ediyorum. Bula bula benim çocuğumun jeneratörünü mü buldular? Başka bir şey çalınsa zoruma gitmezdi ama oğlumun hayatı söz konusu."

Kazancının yeni bir jeneratör almaya yetmediğini belirten Oruç, oğlunun yaşamını sürdürebilmesi için yeni bir jeneratöre ihtiyaç duyduklarını ve yardım beklediklerini kaydetti.