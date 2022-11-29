OĞLUNUN ŞEHADETİNİN 7'NCİ YILINDA YAZDIĞI ŞİİR DUYGULANDIRDI Güncel Haberler MARDİN'in Derik ilçesinde 7 yıl önce şehit olan Elazığlı Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in annesi Aynur Aydemir, oğlu için yazdığı şiiri dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı. MARDİN'in Derik ilçesinde 7 yıl önce şehit olan Elazığlı Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in annesi Aynur Aydemir, oğlu için yazdığı şiiri dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Derik ilçesinde 7 yıl önce yürütülen çukur operasyonları sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in annesi Aynur Aydemir, şehit oğlu için şiir yazdı. Anne Aydemir tarafından bestelenen türkü, şehidin dayısı Evre Kara tarafından okundu. Anne Aynur Aydemir'in 'Nenni Sezerim' adlı şiirini dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Anne Aydemir'in şehit oğlu Sezer için yazdığı şiirin mısraları şöyle Bahçesi yeşil çamlar, kuşlar dalında ağlar, Yiğit beyaz kundakta, nenni Sezer'im nenni Harput'tan eser rüzgar, tozu dumana katar Yiğit toprakta yatar, nenni Sezer'im nenni Semada allı bayrak, gölgesinde er yatar, Vatan sana minnettar, nenni Sezer'im nenni (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Derik Güncel Haberler

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