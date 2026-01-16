Öğretmene silahla saldıran veli: Herkesin çocuğu kendine kıymetli (2)
Adana'da bir baba, oğlunun başka okula naklinden ötürü öğretmeni darbetti ve tabancayla ateş açtı. Olay sonrası yakalanan Mehmet P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adana'da oğlunun başka okula nakledilmesinden sorumlu tuttuğu ilkokul öğretmeni Aziz Gülen'i (43) darbedip, tabancayla ateş açtıktan sonra polise yakalanan Mehmet P. (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
