Oğlunun kız arkadaşının babasını bıçakladı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Hasan S.(55), oğlunun kız arkadaşının babası Recep Ş'yi (60) bıçaklayarak, yaraladı. Hasan S. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde İlkadım Mahallesi Veda Sokak'ta meydana geldi. Hasan S., sokakta oğlunun bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşının babası Recep Ş. ile karşılaştı. Hasan S., Recep Ş.'ye, kızının oğlu ile arkadaşlık yapmasını istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Hasan S., Recep Ş.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Recep Ş., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Hasan S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber- kamera: Murat BEKMEZCİ- Umutcan ÖREN/ANKARA,