Oğlunun kavgadan kurtarmak istediği baba, silahın ateş alması sonucu öldü Güncel Haberler Kocaeli'de oğlunun kavgadan kurtarmak istediği baba, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybettiAlınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi mevkisinde, Tahsin Y. ile A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kocaeli'de oğlunun kavgadan kurtarmak istediği baba, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi mevkisinde, Tahsin Y. ile A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya giren F.Y, babası Tahsin Y'nin elindeki tabancayı almak istedi. Baba ile oğlu arasında çıkan arbedede, silahın ateş alması sonucu Tahsin Y. göğsünden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Organize Sanayi Bölgesi Dilovası Kocaeli Baba Güncel Haberler

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