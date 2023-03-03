Oğlunun kavga ettiği çocuğun babasını öldürdü, 'Havaya ateş etmek istedim' dedi (2) Güncel Haberler TUTUKLANDIBursa'da, oğluyla kavga eden çocuğun babası Ömer Şehzade'yi (35) yolda tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İbrahim Çağan (37), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. TUTUKLANDI Bursa'da, oğluyla kavga eden çocuğun babası Ömer Şehzade'yi (35) yolda tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İbrahim Çağan (37), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Muammer İRTEM/ BURSA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel kavga Bursa Ömer Güncel Haberler

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