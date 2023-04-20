OĞLUNUN HUSUMETLİSİ İKİ KARDEŞ TARAFINDAN TÜFEK VE TABANCAYLA VURULDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sinan E. (30) ve Ferit E. (26) kardeşler; evlerine tüfekle ateş açtığını düşündükleri Olgun Ç.'nin babası İbrahim Ç. (57) ile sokakta karşılaşınca tabanca ve tüfekle ateş açıp yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sinan E. (30) ve Ferit E. (26) kardeşler; evlerine tüfekle ateş açtığını düşündükleri Olgun Ç.'nin babası İbrahim Ç. (57) ile sokakta karşılaşınca tabanca ve tüfekle ateş açıp yaraladı. Olay saat 12.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Sinan E. ile Ferit E.?ye ait eve, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Saçmalar, 2 katlı binanın giriş katındaki dairenin penceresine ve duvarına isabet etti, camlar kırıldı. Olaydan 1 saat sonra 2 kardeş, evlerine ateş açmasından şüphelendikleri Olgun Ç.?nin (25) babası İbrahim Ç. ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından İbrahim Ç., iki kardeşin tabanca tüfekli saldırısına uğradı. Mermi ve saçmalar İbrahim Ç.?nin sol eline isabet ederken, Sinan E. ile Ferit E. olay yerinden kaçtı.

Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Ç., ilk müdahalesinin ardından ameliyat edilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sinan E. ve Ferit E. kardeşler ile Olgun Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.