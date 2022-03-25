Oğlunun eski müvekkilini öldüren babaya indirimle 24 yıl hapis

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, oğlunun eski müvekkili Ahmet Demir'i (40) adliye önünde tabancayla vurarak öldüren Mehmet Aslan (68) ile azmettirici olduğu iddia edilen avukat Özgür Aslan (36) dahil 6 sanıklı davada karar çıktı. Mehmet Aslan'a indirimle 24 yıl, tutuksuz 3 sanığa da 12'şer yıl hapis cezası verildi. Mehmet Aslan'ın oğlu Özgür Aslan ile Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin ise delil yetersizliğinden beraatine hükmedildi.

Olay, 7 Ocak 2020'de adliye önünde meydana geldi. Mehmet Aslan, avukat oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Aslan, belindeki tabancayı çıkarıp, Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'tasarlayarak adam öldürmek'ten tutuklandı.

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