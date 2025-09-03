Oğlunun Darbedilmesi Üzerine Anne, Şüphelinin Cezalandırılmasını İstiyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde oğlu komşusu tarafından darbedilen anne, ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılan şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istiyor.

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 1 Eylül'de tartıştığı arkadaşı M.B'nin (12) babası Hasan B. (39) tarafından darbedilen A.K'nin (13) annesi Ebru A. (50), olay yerinde gazetecilere açıklama yaptı.

Ebru A, nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle salıverilen zanlıyla aynı sitede oturmaları nedeniyle endişe yaşadıklarını söyledi.

Şüphelinin yargılanıp hak ettiği cezayı almasını istediğini dile getiren Ebru A, "Eşiyle birlikte görüştüğümüz biriydi. Geçen hafta kahvemi içtiler. Böyle bir şeyi hiç beklemedim. Çocuğum da beklemediği için ondan kaçmadı ve darbedildi." diye konuştu.

Ailenin avukatı Emirhan Şafak da şakalaşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine A.K'nin kendisini ısırdığı gerekçesiyle M.B'yi ittiğini öne sürdü.

M.B'nin seslenmesi üzerine evden bahçeye inen babası Hasan B'nin, A.K'yi darbedip, hakaretlerde bulunduğunu anlatan Şafak, "Kanuni yollardan haklarımızı arayacağız." dedi.

Sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılmıştı.