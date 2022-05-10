Oğlunun başını kesmeye çalışmıştı; intihar edince dava düştü

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, oğlu A.O.A.'nın (16) boynunu keserek öldürmeye çalışan, yargılaması sürerken tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına son veren Yusuf Akmısır (42) hakkındaki kamu davası düştü.

Olay, geçen yıl 27 Şubat'ta Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan Yusuf Akmısır, ormana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı. Akmısır, ensesini kestiği oğlunu, öldüğünü sanarak üstünü montla örtüp polise teslim oldu. Akmısır'ın tarif ettiği yerde A.O.A.'yı yaralı halde bulan ekipler, onu ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yusuf Akmısır tutuklanırken, A.O.A. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yusuf Akmısır, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürerken, tutuklu bulunduğu Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Akmısır, 7 Mayıs günü cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi. Akmısır'ın ölümü üzerine Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kamu davasının düşmesine karar verildi.