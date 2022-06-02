Oğlunu tüfekle yaralayıp, yaşamına son verdi - Haberler

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Oğlunu tüfekle yaralayıp, yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Oğlunu tüfekle yaralayıp, yaşamına son verdi

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Meva E. (45) tartıştığı oğlu Mustafa E.'yi (30) kolundan vurup, aynı tüfekle yaşamına son verdi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Meva E. (45) tartıştığı oğlu Mustafa E.'yi (30) kolundan vurup, aynı tüfekle yaşamına son verdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Serdivan Dağyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece tartışan Meva E. ile oğlu Mustafa E. arasında sabah yeniden tartışma çıktı. Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Meva E. oğlunu kolundan vurdu. Meva A., ardından silahı kendisine doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meva A.'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Serdivan Sakarya Güncel Haberler

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