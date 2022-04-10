Oğlunu satırla öldüren baba: Çok pişmanım (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğlunu satırla öldüren baba: Çok pişmanım (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Oğlunu satırla öldüren baba: Çok pişmanım (2)

TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'i (32) satırla öldüren Murat Sürer (58) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'i (32) satırla öldüren Murat Sürer (58) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. BALIKESİR,


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir, Edremit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title