Oğlunu satırla öldüren baba: Çok pişmanım (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'i (32) satırla öldüren Murat Sürer (58) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'i (32) satırla öldüren Murat Sürer (58) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. BALIKESİR,
Demirören Haber Ajansı / Güncel