Oğlunu kazada kaybeden babaya, hakim ve savcıya hakaretten para cezası

ANKARA'da antrenman sonrası bisikletiyle evine dönerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün (19) babası Menderes Gündüz, sürücünün yargılandığı davada mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan 8 bin 840 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Batıkent Çakırlar Caddesi'nde 15 Temmuz 2021 tarihinde, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, tutuklandıktan 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, kusursuz olduğu, Şenyüz'ün ise asli kusurlu olduğu belirtildi. Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz,'e 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Karar okunurken, Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz mahkeme heyetine yönelik, "Katili koruyorsunuz. Bilinçli olarak 5 yılın altında ceza vererek, cezaevine girmesini engelliyorsunuz. Siz de katilsiniz. Kaleminizde kan var. Yargılanacaksınız" dedi. Mahkeme, bu sözleri de tutanak altına alarak, duruşmayı sonlandırdı.

Mahkeme heyeti sanık Menderes Gündüz'e 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 8 bin 840 lira adli para cezası verdi. Gündüz'ün avukatları, karara itiraz edeceklerini belirtti.