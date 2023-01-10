Oğlunu kazada kaybeden babaya, hakim ve savcıya hakaretten para cezası
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ANKARA'da antrenman sonrası bisikletiyle evine dönerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün (19) babası Menderes Gündüz, sürücünün yargılandığı davada mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan 8 bin 840 TL adli para cezasına çarptırıldı.
ANKARA'da antrenman sonrası bisikletiyle evine dönerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün (19) babası Menderes Gündüz, sürücünün yargılandığı davada mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan 8 bin 840 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Batıkent Çakırlar Caddesi'nde 15 Temmuz 2021 tarihinde, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, tutuklandıktan 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, kusursuz olduğu, Şenyüz'ün ise asli kusurlu olduğu belirtildi. Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz,'e 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Karar okunurken, Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz mahkeme heyetine yönelik, "Katili koruyorsunuz. Bilinçli olarak 5 yılın altında ceza vererek, cezaevine girmesini engelliyorsunuz. Siz de katilsiniz. Kaleminizde kan var. Yargılanacaksınız" dedi. Mahkeme, bu sözleri de tutanak altına alarak, duruşmayı sonlandırdı.3 YIL 9 AYA KADAR HAPİS TALEBİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhuriyet Savcısı Emre Gültek ve Hakim Tuğçe Maden'in şikayeti üzerine, baba Menderes Gündüz hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sanık Menderes Gündüz'ün, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçunu işlediği belirtilerek, 1,5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.'KONUŞABİLDİĞİMİZ TEK YER MAHKEME SALONUYDU'Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Menderes Gündüz, hazır bulundu. Sanık Gündüz savunmasında, 3 celsedir uzun uzun savunma yaptığını belirterek, "Ben hakime, savcıya bizzat hakaret, tehdit etmedim. Bu bir kararlılık sözüydü. Buradan çıktıktan sonra da kararlılıkla mücadelemizi ortaya koyacağız. Söylediğim sözler adalet mekanizmasının işlevsizliğine vermiş olduğum bir tepkiydi. Aynı adalet arayışına hala devam ediyorum. Tek amacım adaletin yerini bulmasıdır. Mecliste, adliyede, sokakta bizi konuşturmadılar. Konuşabildiğimiz tek yer mahkeme salonuydu; ama hukuk sopasıyla bizi susturmaya çalıştılar. Acımızın büyüklüğü ile isyan ettim. Mahkeme salonunda söylediğim sözler bütün şartlar, yaşadığım süreçle değerlendirildiğinde anlaşılacağını düşünüyorum" dedi.8 BİN 840 LİRA ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti sanık Menderes Gündüz'e 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 8 bin 840 lira adli para cezası verdi. Gündüz'ün avukatları, karara itiraz edeceklerini belirtti.