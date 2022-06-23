Oğlunu bıçaklayanı tabancayla öldürdü

İZMİR'in Dikili ilçesinde, daha önceden aralarında husumet bulunan V.Y ile Şaban Yılmaz kavga etti. V.Y'nin bıçaklandığını gören babası R.Y., Yılmaz'ı tabancayla vurdu. Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli R.Y., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Çandarlı Mahallesi Sahil Plaj Caddesi Kumsalı'nda meydana geldi. İddiaya göre, astsubaylıktan 2009 yılında ihraç edildikten sonra seracılık yaparak fide üreten V.Y., aralarında daha önceden husumet bulunan Şaban Yılmaz ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Şaban Yılmaz, bıçakla V.Y.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bu sırada olayı gören V.Y.'nin babası R.Y., ruhsatsız tabanca ile Şaban Yılmaz'a ateş açtı. Olayda vurulan Şaban Yılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaban Yılmaz'ın öldüğü belirlendi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.