Oğluna kızıp eşi ve gelinini vuran sanığa 12 yıl hapis - Haberler

ZONGULDAK'ta, oğluyla kavga etmesinin ardından silahla ateş ederek eşi ve gelini yaralayan Kemallettin Yarımbaş (53), 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yarımbaş'ın tutuklulukta geçen süresi göz önüne alınarak adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verildi.

Olay, geçen yıl 11 Ağustos'ta Karadon Mahallesi Petek Sokak üzerinde bulunan ailenin evinde meydana geldi. Gece oğlu D.Y. ile kavga eden Kemalettin Yarımbaş, evden ayrıldı. Sabah saatlerinde geri gelen Kemalettin Yarımbaş, eşi S.Y. ve gelini E.Y.'yi vurdu. S.Y. ve E.Y. yaralanırken, Kemalettin Yarımbaş tutuklandı. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kemalettin Yarımbaş, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanığın, oğlu, eşi ve gelinini öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ile ruhsatsız silah taşımak ve kullanmak suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Aile içi şiddet olaylarının sona erip ermeyeceği sorulan sanık Yarımbaş, "Ben eşimi ilk günkü gibi seviyorum. Oğlum beni sürekli tehdit ediyordu, bu sebeple silah taşıyordum. Olay zamanı bana söylenen küfürlerle ve alkolün etkisiyle eve gittim. Önce mutfak kapısına, sonra sokak kapısına ateş ettim. Öldürmek isteseydim suntadan olan mutfak kapısını kırardım. Ben kararımı verdim. Daha önce eşimle Alanya'ya gitmiştim ama geri geldik. Ben ailemin bir dediğini iki etmedim. Eşimle buralardan gideceğim" dedi.