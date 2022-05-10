Oğluna internetten tekerlekli sandalye almak isterken dolandırıldı

ALTINORDU, ORDU (DHA) - ORDU'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Bilge Lafcı (45), engelli oğluna internet üzerinden ikinci el eşya satışı yapılan site üzerinden akülü tekerlekli sandalye almak isterken dolandırıldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Lafcı, "Ben giden paraya üzülmüyorum. Biz zaten 30 yıldır bir acı yaşıyoruz. Engelli oğlum üzerinden böyle bir şey yaşamak çok ağrıma gitti" dedi.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde zihinsel ve bedensel oğluyla yaşayan Bilge Lafcı, ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde gördüğü 2 bin lira değerindeki akülü tekerlekli sandalyeyi almak için ilan sahipleri S.A. ve A.A. ile soy ismini bilmediği H. ile iletişime geçti. Engelli aracını almak için taraflarla anlaşan Lafcı, kendisine verilen banka hesabına 2 bin lira yatırdı. Akülü tekerlekli sandalye, kendisine gönderileceği belirtilen tarihten bir hafta geçmesine rağmen teslim edilmedi. Satışı gerçekleştirdiği kişilerin telefonlarının kapalı olması ve kendilerine ulaşamaması üzerine Lafcı, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Lafcı'nın şikayetçi olduğu 3 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Ürünü almadan önce yakınlarının kendisini uyardığını da ifade eden Lafcı, "Yakınlarım ürünü alırken bana 'dolandırılırsın' dediler, dalga geçerek. Ben de gülerek 'neden dolandırsınlar' dedim. O sırada telefonla görüşüyordum. 'Bakın dolandırmıyorlarmış, araca vermişler' dedim. Ancak böyle bir olayla karşılaştım. Ben giden paraya üzülmüyorum. Biz zaten 30 yıldır bir acı yaşıyoruz. Engelli oğlum üzerinden böyle bir şey yaşamak çok ağrıma gitti. Herkes dikkatli olsun. Kimse internet üzerindeki kimseye güvenmesin" diye konuştu.