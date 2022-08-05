OĞLU VE ARKADAŞLARI AÇIKTA YÜZÜNCE PANİĞE KAPILAN ANNE EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde oğlu ve 3 arkadaşı yüzerek sahilden uzaklaşınca paniğe kapılan Yasemin Oruç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, gençleri bota alarak plaja yakın yerde denize bıraktı.

Olay, öğle saatlerinde Değirmenağzı Plajı'nda meydana geldi. Yasemin Oruç plajda güneşlenirken oğlu ve 3 arkadaşı açıkta yüzmeye başladı. Oğlunun boğulacağından endişe duyan Oruç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu sırada 2 vatandaş denize girerek gençlerin bulunduğu yere doğru yüzdü.

Polis ekipleri sahilde bekleyen Yasemin Oruç'u sakinleştirmeye çalışırken, Sahil Güvenlik'ten destek istendi. Sahil Güvenlik ekibi, bota aldığı gençleri cankurtaran ipinin yakınlarında denize indirdi. Sahile kadar yüzen gençleri Yasemin Oruç sevinçle karşıladı. Ekipler olay yerinden ayrılırken, Yasemin Oruç ile oğlu kol kola güneşlendikleri yere yürüdü.

Çok endişelendiğini belirten Yasemin Oruç, 'Aldılar başlarını gittiler. 4 kişiler, boğulma falan yok. Ama ben endişe ediyorum. Gelecekler mi 112'yi aradım. 'Oraya 4 delikanlı gitti, 1'i benim çocuğum. Endişe ediyorum' dedim diye konuştu.