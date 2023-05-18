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Oğlu Tarafından Banyoda Ölü Bulundu

Oğlu Tarafından Banyoda Ölü Bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 45 yaşındaki kadın, evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu.

Oğlu tarafından banyoda ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 45 yaşındaki kadın, evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu.

Olay, Bekirdere Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevin Kara (45), evinin banyosunda oğlu tarafından hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 45 yaşındaki Kara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Sevin Kara'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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