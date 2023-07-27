Öfkeli koca düğünde eşini bıçakla yaraladı, kadının kardeşleri ise kocayı darp etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde çıkan tartışmada öfkeli koca, eşini bıçakla yaraladı. Kadının kardeşleri ise kocayı darp ederek yaraladı. Olay sonucunda her iki taraf da hastaneye kaldırıldı.