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Öfkeli kadın, bir erkeği herkesin içinde defalarca tokatladı

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Öfkeli kadın, bir erkeği herkesin içinde defalarca tokatladı

Denizli'de parasını alamayan kadın, tokat manyağı yaptığı erkeği çıkardığı ayakkabıyla herkesin içinde dövdü.

Denizli'de parasını alamayan kadın, tokat manyağı yaptığı erkeği çıkardığı ayakkabıyla herkesin içinde dövdü. Bunlarla yetinmeyip gayesizce oturan erkeğin yüzüne tüküren kadın, güçlükle durduruldu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kentin işlek parkında parasını almadığı erkekle karşı karşıya gelen kadın, sinirlerine hakim olamadı. Bankta oturan adamın karşısına geçerek tartışmaya başlayan kadın, sinir krizi geçirerek gayesizce oturan adamı tokatlamaya başladı. Hırsını alamayıp çıkardığı ayakkabıyla adama vurmaya devam eden kadın, 'paramı ver' deyip adamın yüzüne tükürdü. Diğer bankta oturan vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi o anları izlemekle yetindi. Vatandaşlar tarafından sonradan durdurulan kadın, güçlükle sakinleştirildi. Ardından adam ve kadın bölgeden uzaklaştı.

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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