Alçıpan bölüm çökünce 1'inci kattan zemine düştü: Korktum ama sonra çok güldük

Ordu'da bir işçinin ofisteki alçıpan bölümüne basarak düşmesi sonrasında yaşadığı durum komik bir anıya dönüştü. Düşme anını izlerken gülme krizine girdiklerini belirten iş arkadaşı ise olayın sıradan bir kaza olduğunu vurguladı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, ofisin 1'inci katındaki alçıpan bölümün çökmesiyle zemine düşen Mustafa Çöp (43), "Düşerken korktum ama sonra çok güldük ve eğlendik. Komik bir olay oldu" dedi.

Olay, 1 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki Sinan Sevindik'e (39) ait maden şirketi ofisinde meydana geldi. İş makinesi operatörü Mustafa Çöp, işten çıktıktan sonra arkadaşı Sinan Sevindik'i ziyaret etmek için ofisine gitti. Ofisin üst katında tadilat çalışmaları yapan ustaları görmek için yukarıya çıkan Çöp, dalgınlıkla alçıpan olan bölüme bastı. Çöp'ün adım atmasıyla zemin çöktü. Bir anda kendini zemin katta bulan Çöp, olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Çöp, "Arkadaşımı ziyaret etmek için iş yerine gittim. Üst katta tadilat çalışmaları yapılıyordu. Onların yanına çıktım, dalgınlıkla alçıpan olan zemine bastım ve bir anda aşağıya düştüm. Önce panik yaptık ama sonra çok güldük ve eğlendik. Komik bir olay oldu. Hafif sıyrıklarla atlattım, çok şükür bir şeyim yok" diye konuştu.

'EN KÖTÜ GÜNÜMÜZ BÖYLE OLSUN'

Düşme anını, sonradan izlerken çok eğlendiklerini belirten Sinan Sevindik ise "Arkadaşım, ofisime ziyaretime geldi. Biz de o sırada ofisin üst katında tadilat çalışmaları yapıyorduk. Arkadaşım da çalışmalarımızı yerinde incelemek istedi. Aslında o bölümde çalışma yapıldığını o da biliyordu. Çökme ihtimali olduğunu da söylemiştik kendisine ama dalgınlığına geldi galiba, adımını attığı gibi bir anda kendini yerde buldu. Önce çok korktuk ama arkadaşımın refleksleri kuvvetliymiş, düşerken biraz sallandı ve düzgün bir şekilde aşağıya indi. Sonra kendisini kontrol ettik, elinde ufak bir sıyrık vardı. Başka bir şeyi yoktu. Daha sonra biz bu olayı, güvenlik kamerası kaydından izleyince çok güldük. Keşke en kötü günümüz hep böyle olsa diyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
