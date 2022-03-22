DÜZCE (İHA) - Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı... Karla kapanan yolları Off-Road araçları ile açtılar

DÜZCE Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrasında Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı karla kaplı yolları açarken adrenalin dolu anlar yaşadılar.

Düzce'de geçtiğimiz hafta da etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreye kadar çıktı. Düzce'nin turistik yaylalarından birisi olan Sinekli Yaylası'na ulaşmak isteyen Off-Road tutkunları da 1,5 metre kar kalınlığına ulaşan yollarda araçları ile adrenalin dolu anlar yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan macera dolu yolculuk, gece saatlerine kadar devam etti. Bazı sürücüler yakıt problemi yaşasa da yardımlaşma sonrasında kimse yolda kalmadı.

Güzergah üzerinde ilerleyen sürücüler, "1,5 metre kar var Bize göre az bir kar. Araçlarımız ile yolları açmaya çalışıyoruz ve açıyoruz. Araba karda bir anda kayboldu. Önümüzdeki arabaların yakıt konusunda sorunları var biraz takviye yapmamız lazım. Önden giden arabalar yolu açıyor bizde arkasından asfaltmış gibi gidiyoruz. Öndeki araçlara yakıt desteği yapmamız lazım. Güzergahımızın çoğu bitti azı kaldı. Güzel bir yolculuk yaptık" diyerek kendi aralarında konuştu.