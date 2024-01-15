Of ilçesindeki okullarda şehit askerler için saygı duruşu yapıldı
Trabzon'un Of ilçesindeki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Tören öncesi şehitler için dua edildi. Kabahasanoğlu, törenin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.
Trabzon'un Of ilçesindeki okullarda Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Tören öncesi şehitler için dua edildi.
Kabahasanoğlu, törenin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.