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Of'ta Yarıyıl Tatili İçin Karne Töreni Düzenlendi

Of'ta Yarıyıl Tatili İçin Karne Töreni Düzenlendi
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Trabzon'un Of ilçesinde Eskipazar İlkokulu'nda karne töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrencilere başarılı bir dönem geçirdiklerini belirterek tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Trabzon'un Of ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Eskipazar İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, öğrencileri tebrik ederek tatilde kitap okuyup dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise güzel bir eğitim dönemi geçirdiklerini dile getirerek öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Törende, Of Kaymakamı Demirer, Of Belediye Başkanı Yardımcısı Şevki Saral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu ile protokol üyeleri öğrencilere karne ve hediyelerini sundu.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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