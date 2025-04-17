Of'ta öğretmenler ile veliler kan bağışında bulundu

Trabzon'un Of ilçesindeki bazı okullarda öğretmenler ile veliler kan bağışında bulundu.

Of İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı "Okulumda Kampanya Var" isimli kan bağışı kampanyasına, Şehit Öğretmen Ali Bulut, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu ile Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu öğretmenleri ile velileri katıldı.

Kan bağışına katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, ilçenin kan bağışı noktasında her zaman duyarlı olduğunu söyledi.

Demirer, üç okulda eş zamanlı olarak kan bağışı kampanyası düzenlendiğini belirterek, "Bu manada İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ve personelini tebrik ediyorum. Kan bağışında bulunan öğretmen, veli ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, Of Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Halil Samet Çiftçi kan bağışında bulundu.