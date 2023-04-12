Of'ta kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Trabzon'un Of ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Sulaklı Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, 94 iş yeri ve 27 ofis inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi kapsamında ilk kazmayı vurduklarını söyledi.

Projelerin Of'a hayırlı olmasını dileyen Sarıalioğlu, "Bir sözümüzü daha yerine getirdik. Sulaklı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kentsel Projesi başta olmak üzere Of'ta hayata geçen tüm projelere desteğini veren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum'a ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.