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Of'ta ihtiyaç sahiplerine eşofman takımı yardımı

15 Aralık 2023 14:41 Güncelleme: 14:42 Abone Ol

Trabzon'un Of ilçesinde öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin diktiği 300 eşofman takımı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Hayırsever bir iş insanı, eşofman üretimi için Of Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kumaş bağışladı. Eşofman takımlarının bir kısmı ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi ve Kur'an kursu öğrencilerine, bir kısmı da Gazze'ye gönderilecek.