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Of'ta "Adım Zeka, İşim Oyun" projesinin ödül töreni yapıldı

Of'ta
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Trabzon'un Of ilçesinde "Adım Zeka, İşim Oyun" projesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Trabzon'un Of ilçesinde "Adım Zeka, İşim Oyun" projesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrenciler için Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu'nda ödül töreni düzenlendi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Tekke, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Vahdettin Özdağcı, İsmail Yıldırım İlkokulu Müdürü Cemal Kızıltay verdi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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